Fusie tussen Akzo en PPG kan tot problemen leiden

Maandag 8 mei 2017 20:17 AkzoNobel wees eerder op de dag laatste bod PPG definitief af.(ABM FN-Dow Jones) Klanten zijn sceptisch over een fusie tussen AkzoNobel en PPG Industries vanwege de mogelijkheid dat een fusie tussen de twee sectorgenoten tot minder keuzemogelijkheden aan verf en coatings leidt. Dit meldde The Wall Street maandag na een interview met Ton Büchner, de CEO van AkzoNobel."Ik heb met klanten gesproken die daarover hun bezorgdheid hebben geuit", zei de CEO maandag, nadat het Nederlandse verf- en chemieconcern bekendmaakte het laatste bod van PPG definitief af te wijzen. "Er zijn zeker gebieden waar de keuze zal worden verminderd en dat is natuurlijk iets wat toezichthouders zorgvuldig zullen onderzoeken", voegde hij toe.Büchner zei dat regelgevers zouden kunnen verlangen dat beide bedrijven zekere segmenten afstoten voordat uit een dergelijke fusie 's werelds grootste producent van verf en coatings zou kunnen ontstaan.Büchner zei dat werknemers van de Specialty Chemicals divisie hun bezorgdheid en twijfel hebben uitgesproken, ondanks de garantie van PPG dat zij hun banen zouden behouden. PPG meldde tevens dat lokale leveranciers in Nederland en het Verenigd Koninkrijk de mogelijkheid zouden hebben om hun verkopen aan het gecombineerde bedrijf voort te zetten.Büchner heeft echter navraag gedaan en kwam tot de conclusie dat deze garanties via rechtbanken in het Verenigd Koninkrijk zijn af te dwingen, maar in Nederland niet.PPG reageerde niet direct op verzoeken om commentaar. PPG heeft gezegd het bod van 61,50 euro in contanten en 0,357 aandelen PPG Industries niet te verhogen, maar gaf aan een vijandig bod aan de aandeelhouders van AkzoNobel voor te bereiden.Büchner weigerde te speculeren over de volgende stap van PPG.Het aandeel AkzoNobel sloot maandag op een groen Damrak 3,2 procent lager op 76,85 euro.Door: ABM Financial News.