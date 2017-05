Industriele productie Nederland opnieuw omhoog

Dinsdag 9 mei 2017 06:55 Stijging in maart 4,0 procent op jaarbasis.(ABM FN-Dow Jones) De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie is in maart in een lager tempo gestegen dan in februari het geval was. Dit maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek dinsdag bekend.De gemiddelde dagproductie groeide in maart met 4,0 procent op jaarbasis, na een groei van 4,8 procent in februari.Al anderhalf jaar produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder, zo rekende het CBS voor.De productie van de machine-industrie groeide het sterkst. De productie van de machine-industrie lag in maart bijna 13 procent hoger dan in maart 2016.Ook de productie van de chemische, de rubber- en kunststof-, de transportmiddelen- en metaalproductenindustrie groeide sterker dan gemiddeld. Daarentegen produceerden de voedingsmiddelen- en de farmaceutische industrie wat minder dan in maart 2016.Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan volgens het CBS het beste worden gekeken naar voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde cijfers. Van februari op maart daalde de productie met bijna 1 procent. Gemiddeld genomen lag de productie van de industrie in het eerste kwartaal van 2017 op het hoogste niveau ooit.De voor seizoenseffecten gecorrigeerde productie fluctueert aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. Sinds medio 2014 is er sprake van een stijgende trend van de industriële productie.ProducentenvertrouwenHet producentenvertrouwen nam in april verder toe en bereikte daarmee het hoogste niveau in ruim negen jaar.De industriële ondernemers in Duitsland waren in april iets minder positief dan in maart. Ze waren positiever over de huidige bedrijvigheid, maar iets minder positief over de verwachte bedrijvigheid.