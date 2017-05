Update: Sligro en Heineken gaan logistiek samenwerken

Dinsdag 9 mei 2017 08:38 Groothandelaar gaat distributie naar horeca voor bierbrouwer uitvoeren.(ABM FN-Dow Jones) Sligro Food Group en Heineken Nederland zijn bezig om een samenwerkingsovereenkomst te sluiten voor de distributie van Heineken-producten door Sligro aan de Nederlands horeca. Dit meldden beide bedrijven dinsdag voorbeurs.Als gevolg van deze transactie zal de groothandelsomzet van Sligro met zo'n 150 miljoen euro toenemen.De samenwerking betekent dat Sligro het verwerken, opslaan en leveren van bier- en ciderbestellingen door de horeca voor Heineken gaat uitvoeren. De uitzondering hierop is het leveren van tankbier, wat Heineken zelf zal blijven doen.Daarnaast zullen in het kader van deze voorgenomen samenwerking de groothandelsactiviteiten van het overige food en non-food assortiment waaronder frisdranken, waters, gedistilleerd, wijnen, thee en koffie, door Heineken worden verkocht aan Sligro.Het is de bedoeling dat de voorgenomen samenwerking langdurig zal zijn, met in eerste aanleg een looptijd van 15 jaar. Partijen streven ernaar om de transactie in het najaar af te ronden.Bij de activiteiten van Heineken, gerelateerd aan deze voorgenomen samenwerking, zijn circa 370 mensen betrokken, inclusief mensen die op uitzendbasis bij Heineken werken. Medewerkers met een Heineken-contract die werkzaam zijn in deze activiteiten krijgen de gelegenheid mee over te gaan naar Sligro."Om de gecombineerde food- en drankenleveringen mogelijk te maken, zal Sligro de komende vier jaar jaren zo'n 80 miljoen tot 100 miljoen euro investeren om tot één geïntegreerd distributienetwerk te komen, dat ook voldoet aan de specifieke producteisen van Heineken", zei directiewoordvoerder Wilco Jansen van Sligro desgevraagd tegen ABM Financial News.De ondernemingsraad van Sligro is inmiddels akkoord met de overname van de Heineken-activiteiten, aldus Jansen. De ondernemingsraad van Heineken Nederland is ook om advies gevraagd.De transactie zal worden aangemeld bij de Autoriteit Consument & Markt. Partijen hebben besloten geen nadere mededeling te doen over de overnamesom en de waarde van de contracten.Het aandeel Sligro Food Group sloot maandag 1,5 procent hoger op 37,29 euro en Heineken sloot 0,5 procent hoger op 84,79 euro.Update: om informatie en toelichting woordvoerder Sligro toe te voegen.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 09, 2017 02:38 ET (06:38 GMT)