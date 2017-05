Hof Amsterdam: faillissement Yukos onrechtmatig

Dinsdag 9 mei 2017 13:01

AMSTERDAM (ANP) - De Russische staat heeft het voormalige olieconcern Yukos onrechtmatig failliet verklaard, waarna het bedrijf werd genationaliseerd. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam dinsdag bepaald.

De Russische overheid verklaarde Yukos in 2006 failliet vanwege vermeende grootschalige belastingontduiking. Vervolgens werd het merendeel van de bezittingen verkocht aan staatsolieconcern Rosneft. Ook het Nederlandse dochteronderdeel Yukos Finance werd verkocht aan een Russisch bedrijf, maar daartegen werd bij de rechtbank in Amsterdam door de aandeelhouders een procedure aangespannen.

Het gerechtshof in Amsterdam stelde nu dat het faillissement van Yukos bewust werd uitgelokt door de Russische overheid door torenhoge en onwettige belastingaanslagen op te leggen en dat de curator van Yukos niet bevoegd was om onderdelen van het bedrijf te verkopen. Volgens het hof was dit strijdig met de Nederlandse openbare orde.