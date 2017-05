Olie- en staalbedrijven leiden positieve AEX

Dinsdag 9 mei 2017 15:52

AMSTERDAM (ANP) - De Europese aandelenbeurzen stonden dinsdag in de middaghandel op winst. Bedrijven in en rond de olie- en staalsectoren leidden de dans in de Amsterdamse AEX, waar verder opnieuw AkzoNobel in de belangstelling stond.

De AEX stond kort na de eveneens positieve opening van Wall Street 0,5 procent in de plus op 536,92 punten. De MidKap steeg 0,7 procent naar 804,42 punten. De graadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt kregen er 0,3 tot 0,7 procent bij.

Oliedienstverlener SBM Offshore stond met een winst van 1,4 procent bovenaan de hoofdindex van het Damrak. Boskalis, als maritiem dienstverlener ook nauw verbonden aan ontwikkelingen in de oliesector, kreeg er 1,2 procent bij. Oliereus Shell volgde op korte afstand met een plus van 1 procent.

AkzoNobel

Ook staalbedrijven waren in trek. ArcelorMittal won ruim 1 procent in de AEX, terwijl roestvrijstaalmaker Aperam in de bovenste regionen van de Midkap stond met een plus van 1,8 procent.

AkzoNobel werd bij de hoofdfondsen 1 procent meer waard. De activistische aandeelhouder Elliott Advisors stapt naar de rechter om Akzo alsnog te dwingen een buitengewone aandeelhoudersvergadering te houden over de positie van president-commissaris Antony Burgmans. Elliott is zeer ontevreden met de aanhoudende weigering van Akzo om met PPG Industries te praten over diens overnameplannen.

Euro

In de MidKap was het aandeel Sligro de sterkste stijger met een winst van 3,7 procent. Sligro wil de drankengroothandel van Heineken Nederland overnemen. De twee ondernemingen verwachten daar binnenkort een overeenkomst over te sluiten. Door de overname verwacht Sligro de omzet met zo'n 150 miljoen euro op te voeren.

In Frankfurt werden kwartaalcijfers verwerkt van Commerzbank (plus 3,1 procent), herverzekeraar Munich Re (min 1,9 procent), energieconcern E.ON (plus 4,2 procent), webwinkel Zalando (min 0,5 procent) en bandenfabrikant Continental (min 0,7 procent). In Zürich waren er resultaten van uitzendconcern Adecco, dat 2 procent aan waarde won.

De euro was 1,0895 dollar waard, tegen 1,0925 dollar bij het slot van de Europese handel op maandag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,8 procent naar 46,05 dollar. Brent werd 0,9 procent goedkoper bij 48,88 dollar per vat.