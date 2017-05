Fugro ontvangt Noorse opdracht

Dinsdag 9 mei 2017 17:38 Contractwaarde circa 3,8 miljoen euro.(ABM FN-Dow Jones) Fugro heeft van de Norwegian Hydrographic Service een opdracht ontvangen voor bodemonderzoek in Noorse wateren. Dit meldde de bodemonderzoeker dinsdag.De contractwaarde van de opdracht bedraagt 34,5 miljoen Noorse Kroon, ofwel circa 3,8 miljoen euro.Het onderzoek is onderdeel van het MAREANO-programma, waarvoor Fugro sinds 2006 een reeks onderzoeken heeft afgerond.Fugro noteerde op een groen Damrak 0,6 procent hoger op 13,60 euro.