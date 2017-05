Afwijzing derde bod PPG door AkzoNobel valt niet goed bij aandeelhouder Tweedy - media

Woensdag 10 mei 2017 06:33 Aandeelhouder Tweedy, Browne betwijfelt geloofwaardigheid AkzoNobel.(ABM FN-Dow Jones) Aandeelhouder Tweedy, Browne van AkzoNobel twijfelt aan de geloofwaardigheid van AkzoNobel nu het bedrijf ook het derde bod van PPG Industries heeft afgewezen. Dit schreef Het Financieele Dagblad woensdag.De krant had een gesprek met een lid van het beleggingscomité, analist Roger de Bree, waarin deze het niet waarschijnlijk acht dat er een prijs is die wel de steun van bedrijf en politiek krijgt."Het verwerpen van het bod van PPG is de geschiedenis verkiezen boven de toekomst", aldus De Bree, die de afwijzing geen goed idee vindt.AkzoNobel heeft 'een geloofwaardigheidsprobleem', betoogde De Bree tegenover het FD. "Als het management de bieding te laag noemt, is dat een verklaring die impliceert dat het er zelf een potje van heeft gemaakt. Een bieding van bijna 17 keer het bedrijfsresultaat is allerminst laag voor een business met de structurele lage groei van AkzoNobel. Als er blijkbaar veel meer betaald moet worden, dan betekent dat dus dat de marges veel hoger zouden moeten zijn."Bewijs daarvoor ziet de analist in de nieuwe strategie die AkzoNobel in april presenteerde. Daarin worden aandeelhouders hogere winstmarges beloofd, door een combinatie van kostenbesparingen en omzetgroei.Tweede, Browne houdt volgens de krant, die zich weer baseert op gegevens van Bloomberg, circa 1 procent van de aandelen in AkzoNobel en is daarmee één van de vijftien grootste aandeelhouders in het concern.Het aandeel AkzoNobel sloot dinsdag op een groen Damrak 0,2 procent hoger op 77,00 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 10, 2017 00:33 ET (04:33 GMT)