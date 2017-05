Ouders doen grote schenkingen aan de kinderen

Woensdag 10 mei 2017 08:09

AMSTERDAM (ANP) - Bijna een op de drie huishoudens van 65-plussers heeft in de afgelopen twee jaar geld geschonken aan kinderen of kleinkinderen. Zij schonken gemiddeld zo’n 4000 euro per jaar, blijkt uit een onderzoek van ING.

De totale jaarlijkse schenkingen van alle 65-plussers tellen hiermee op tot gemiddeld zo’n 2,4 miljard euro. Ook onder 55- tot 65-jarigen wordt relatief vaak geschonken. Zij gaven de afgelopen jaren in totaal zo’n 1,2 miljard euro per jaar weg.

Een belangrijk deel van de schenkingen komt terecht bij 25- tot 35-jarigen. Maar liefst een kwart van hen geeft aan in de afgelopen twee jaar een schenking te hebben ontvangen. Ze rapporteren een gemiddeld ontvangen bedrag van circa 10.000 euro.

Als gevolg van de crisis hebben veel Nederlanders op hun buffers moeten interen. Vooral jongeren en jongvolwassenen zagen veel van hun vermogen verdampen.