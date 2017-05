Ctac behaalt licht lagere omzet

Woensdag 10 mei 2017 08:29 Outlook gehandhaafd.(ABM FN-Dow Jones) Ctac heeft in het eerste kwartaal van 2017 een licht lagere omzet behaald. Dit meldde de Bossche IT-dienstverlener woensdag voorbeurs."Ctac is in 2017 redelijk van start gegaan", zei CEO Henny Hilgerdenaar in een toelichting.De omzet daalde van 21,2 miljoen naar 20,7 miljoen euro, als gevolg van een terughoudende markt, zei het bedrijf. Evenwel wordt verwacht dat een aantal uitgestelde projecten in de loop van 2017 zullen worden gerealiseerd.Het bedrijfsresultaat kwam in het eerste kwartaal uit op 0,6 miljoen euro. Onder de streep restte een nettowinst van 0,5 miljoen euro, tegen 0,4 miljoen euro in dezelfde periode in 2016.Het eigen vermogen nam toe van 15,4 miljoen euro eind 2016 naar 15,9 miljoen euro aan het eind van het eerste kwartaal.Het reguliere seizoenpatroon zorgde voor een lichte afname van de solvabiliteit, naar 37,6 procent eind maart, tegen 38,8 procent ultimo 2016.OutlookBij de jaarcijfers van 2016 sprak Ctac dat het nettoresultaat over 2017 "aanzienlijk hoger" uit zal komen ten opzichte van afgelopen boekjaar. Die verwachting werd woensdag gehandhaafd.Het aandeel Ctac sloot dinsdag 1,3 procent hoger op 3,99 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 10, 2017 02:29 ET (06:29 GMT)