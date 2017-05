ING vindt het te vroeg om jaarverwachting risicokosten te herzien

Woensdag 10 mei 2017 10:13 Eerste kwartaal toonde halvering kredietvoorzieningen.(ABM FN-Dow Jones) ING Groep heeft een goede start van het jaar gehad, op het vlak van voorzieningen voor slechte leningen, maar het is nog te vroeg om de verwachting voor het jaar te herzien. Dit zei chief risk officer Wilfred Nagel van ING woensdag in een eerste toelichting op de resultaten.ING rekent voor 2017 vooralsnog op ongeveer hetzelfde niveau van kredietvoorzieningen als in 2016.De voorzieningen voor slechte leningen in het eerste kwartaal waren echter de helft lager dan in hetzelfde kwartaal jaar eerder, op 17 basispunten van het leningenboek, of 133 miljoen euro. De voorzieningen waren ook bijna de helft lager dan het gemiddelde per kwartaal over heel 2016.Met name in Nederland daalden de kredietvoorzieningen sterk, tot slechts 17 miljoen euro, van 29 miljoen euro in het vierde kwartaal en 49 miljoen euro een jaar eerder. Dit was vooral het gevolg van lagere nieuwe voorzieningen voor zakelijke leningen."Vergeet niet dat de kredietvoorzieningen een combinatie zijn van nieuwe voorzieningen en vrijvallende voorzieningen uit het verleden, die de huidige situatie weergeven", zei Nagel.Een beter dan verwacht jaar is geen reden om de verwachting voor de kredietvoorzieningen over de hele economische cyclus te herzien, zei CEO Ralph Hamers verder.ING rekent over de cyclus op een gemiddelde van 40-45 basispunten aan kredietvoorzieningen.Het aandeel ING Groep daalde woensdag na de kwartaalcijfers op een rood Damrak 1,0 procent op 15,41 euro. Het aandeel noteerde evenwel ook ex-dividend.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 10, 2017 04:13 ET (08:13 GMT)