ING en Ahold Delhaize plussen op Damrak

Woensdag 10 mei 2017 10:00

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index in Amsterdam stond woensdag in de min. Beleggers op Beursplein 5 verwerkten een grote stroom bedrijfsresultaten. AEX-fondsen Ahold Delhaize en ING werden daarvoor door beleggers beloond. Ook SBM Offshore, Wolters Kluwer en een groot aantal kleinere bedrijven openden de boeken.

De AEX noteerde in het eerste handelsuur 0,4 procent lager op 534,22 punten. De MidKap stond vlak op 803,95 punten. Frankfurt en Parijs daalden tot 0,2 procent. Londen stond vlak.

ING verraste volgens kenners met kostenbesparingen. Daardoor viel de winst hoger uit dan waar rekening mee werd gehouden. ING noteerde ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd stond het aandeel 1,6 procent in de plus.

Sterkste stijgers

Ahold Delhaize behoorde met een winst van 0,5 procent ook tot de sterkste stijgers in de AEX. Het supermarktconcern wist in het eerste kwartaal meer omzet te boeken, vooral doordat de winkels van de keten in Nederland beter draaiden. In België en de VS was sprake van krimp.

Wolters Kluwer stond met een min van 1,1 procent bij de sterkste dalers, nadat de informatieleverancier cijfers publiceerde. Het bedrijf hield daarbij vast aan de eerder geuite verwachtingen voor het hele jaar. SBM Offshore werd door beleggers 0,3 procent hoger gezet na een handelsupdate. Vooral de prestaties van de leasetak van de maritiem dienstverlener waren reden voor optimisme.

Grootste winnaar

In de MidKap was Air France-KLM de grootste winnaar met een winst van 3,3 procent, na de publicatie van de vervoersstatistieken van de maand april. Voor het eerst in lange tijd kon de luchtvaartcombinatie hogere prijzen vragen voor haar tickets dan een jaar eerder. Vooral bij prijsvechter Transavia lieten de ticketprijzen een ,,duidelijke'' stijging zien, geholpen door de paasperiode.

Ook vastgoedfonds Vastned (min 0,2 procent), distributeur van chemicaliën IMCD (plus 1 procent), bouwer Heijmans (min 1,5 procent) en autobedrijf Stern (plus 1,6 procent) openden de boeken. Dat gold ook voor automatiseerder Ctac die bijna 5 procent inleverde.

Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent duurder op 46,23 dollar. Brent steeg 0,6 procent bij 49,04 dollar per vat. De euro werd voor 1,0889 dollar verhandeld, tegen 1,0880 dollar bij het Europese slot dinsdag.