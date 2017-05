Omgekeerde aandelensplitsing ArcelorMittal goedgekeurd

Woensdag 10 mei 2017 13:09 Drie aandelen samengevoegd tot één.(ABM FN-Dow Jones) Aandeelhouders van ArcelorMittal hebben tijdens de buitengewone en jaarlijkse aandeelhoudersvergadering ingestemd met een omgekeerde aandelensplitsing. Dit maakte het staalbedrijf woensdagmiddag bekend.Dit betekent dat het aantal aandelen zal afnemen. Drie aandelen worden samengevoegd tot één aandeel.Overige agendapunten werden woensdag ook goedgekeurd, waaronder de herbenoemingen van bestuurders.Op een rode beurs noteerde het aandeel ArcelorMittal 1,2 procent lager op 7,10 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 10, 2017 07:09 ET (11:09 GMT)