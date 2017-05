PPG komt mogelijk alsnog met bod op AkzoNobel

Woensdag 10 mei 2017 13:16 Amerikaans bedrijf blijft beschikbaar voor gesprekken met AkzoNobel.(ABM FN-Dow Jones) PPG Industries bekijkt of het alsnog met een bod op AkzoNobel komt en blijft intussen beschikbaar voor nieuwe gesprekken met het bestuur ven het Nederlandse verf- en chemieconcern. Dit maakte de Amerikaanse sectorgenoot van AkzoNobel woensdagmiddag in een korte persverklaring bekend."PPG bekijkt alle opties en zal besluiten nemen die in het belang zijn van zijn aandeelhouders", meldde het Amerikaanse bedrijf.In de korte verklaring herhaalde het concern opnieuw dat het van mening is dat een combinatie van PPG en AkzoNobel "het best de belangen dient van alle stakeholders, waaronder de medewerkers" en daarmee ook voor de aandeelhouders "superieur" is ten opzichte van het plan van AkzoNobel om zelfstandig verder te gaan en Specialty Chemicals af te splitsen van de verf- en coatingsactiviteiten."De vragen die AkzoNobel nog heeft, zijn gewone onderhandelingspunten en kunnen snel en redelijk worden opgelost in een open en constructieve dialoog", zei CEO Michael McGarry in de verklaring. Hij wees er daarbij op dat bestuursvoorzitter Ton Büchner en voorzitter Antony Burgmans van de raad van commissarissen van AkzoNobel weigerden in te gaan op de uitnodiging van PPG om met hun mededingingsexperts in gesprek te gaan.De ontmoeting tussen topbestuurders van PPG en AzoNobel op zaterdag 6 mei leverde voor het Nederlandse concern geen nieuwe inzichten op, waarna het bestuur besloot het laatste bod definitief af te wijzen. Dat laatste overnamevoorstel van PPG bestond uit een bod per aandeel AkzoNobel van 61,50 euro in contanten en 0,357 aandelen PPG Industries.Op een rood Damrak noteerde het aandeel AkzoNobel woensdag 0,9 procent lager op 76,29 euro.