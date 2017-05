Update: ING boekt meer winst dan verwacht

Woensdag 10 mei 2017 14:40 Fee-inkomsten en lage voorzieningen stuwen resultaat.(ABM FN-Dow Jones) ING Groep heeft in het eerste kwartaal de winst stevig opgevoerd, profiterend van sterke resultaten bij de zakenbank en een halvering van de kredietvoorzieningen. Dit maakte de bank woensdag voorbeurs bekend.De nettowinst van de voortgezette activiteiten steeg met 52 procent, van 751 miljoen een jaar eerder tot 1,14 miljard euro. Ook positieve omstandigheden op de aandelen- en obligatiemarkten droegen bij aan de winstgroei.Analisten reageerden positief op de cijfers. Analist Benjamin Goy van Deutsche Bank meldde dat de cijfers opnieuw de sterke operationele ontwikkeling bij ING benadrukken en wees op de redenen waarom de Duitse bank positief is over het aandeel, namelijk een sterke leningengroei, stabiele marges, stevig stijgende fee-inkomsten, goede kostenbeheersing en lage risicokosten.Met name de fee-inkomsten bij de zakenbank, die zo'n 60 miljoen euro hoger uitvielen dan verwacht, zullen tot hogere ramingen voor de winst in 2017 leiden, verwacht Goy.De inkomsten uit fees en provisies stegen van 607 miljoen naar 682 miljoen euro en leverden daarmee een belangrijke bijdrage aan de nettowinst van het bankbedrijf. Die onderliggende nettowinst steeg van 842 miljoen euro naar 1,175 miljard euro. Vooral deals waarin ING optrad als begeleidende bank voor syndicaatleningen of plaatsingen van obligaties leverden extra fee-inkomsten op bij het zakelijke onderdeel Industry Lending.Vrijvallende voorzieningenOok een belangrijke factor waren de voorzieningen voor oninbare leningen, die op jaarbasis halveerden van 265 miljoen euro naar 133 miljoen euro, of 17 basispunten van het leningenboek.Dankzij vrijvallende voorzieningen op de Nederlandse MKB-leningen lagen de voorzieningen voor het tweede kwartaal op rij op een uitzonderlijk laag niveau. Ook bij de zakenbank vielen er een aantal grotere voorzieningen vrij in Azië en Latijns-Amerika.ING rekent over de economische cyclus op gemiddeld 40 tot 45 basispunten aan voorzieningen voor oninbare leningen.Hoewel dit een goede start van het jaar is, is het nog te vroeg om de verwachting dat de kredietvoorzieningen dit jaar ongeveer even hoog zullen uitvallen als in 2016 te herzien, zei chief risk officer Wilfred Nagel in een toelichting."Vergeet niet dat de kredietvoorzieningen niet alleen de huidige situatie weergeven, maar een combinatie zijn van vrijvallende voorzieningen uit het verleden en nieuwe voorzieningen", zei Nagel.Het onderliggend resultaat voor belastingen steeg met 39 procent van 1,19 miljard naar 1,65 miljard euro. Analisten rekenden op 1,40 miljard euro.RentebatenZoals ING al had voorspeld bleef de rentemarge overeind, op 152 basispunten. Analisten hielden rekening met enige margedruk door concurrentie en het lage renteklimaat.Ook bleef ING groeien door nieuwe kredieten, met name in zijn zogeheten Challenger & Growth-markten buiten de Benelux. Het kernboek met leningen aan klanten groeide met 5,7 miljard tot 567 miljard euro, terwijl er 6,7 miljard aan extra spaargelden van klanten binnenstroomde, vrijwel geheel bij de retailbank. Ruim de helft van de leningengroei vond plaats bij de zakenbank.De marge op spaargelden daalde door lagere rendementen op herinvesteringen, terwijl de ook de marge op zakelijke kredieten licht lager was dan in het voorgaande kwartaal.Geoliede blockchainNaast de financiële resultaten benadrukte ING zijn innovatieve kracht in digitaal bankieren.De zakenbank paste voor het eerst de blockchaintechnologie met succes toe in de internationale grondstoffenhandel, door een grote oliedeal met een grote Franse bank. De blockchain, bekend van de digitale munt bitcoin, kan het aloude papierwerk overbodig maken in de aloude stiel van de handelsfinanciering."Dit leidt tot meer snelheid en efficiëntie, lagere kosten en een lager frauderisico", aldus directeur Isabel Fernandez van de zakenbank. Ook zou het bijdragen aan de transparantie.De benodigde tijd om een transactie te voltooien wordt met de blockchain teruggebracht van drie uur naar 25 minuten, volgens de bank.ING wil graag dat zijn blockchain-product de standaard wordt in de internationale handelsfinanciering. "Als andere banken ons product als een standaard accepteren, dan kunnen zij daarmee ook hun kosten verlagen", aldus Hamers.In België wordt ING's betaalplatform Payconiq voor de mobiele telefoon nu overgenomen door twee andere grote Belgische banken. Zes Nederlandse banken willen de dienst deze zomer ook in Nederland introduceren."Dit benadrukt onze staat van dienst als leider in digitaal bankieren en laat zien dat we een klantervaring kunnen bieden waarmee we ons onderscheiden van onze concurrenten", stelde CEO Ralph Hamers.IntegratieDe bank werkt aan een digitaal eenheidsplatform, gerund vanuit Spanje, waar eerst Tsjechië en vervolgens andere Europese landen op zullen worden aangesloten. Ook naar landen waar ING nog niet aanwezig is kan de bank met dit platform relatief eenvoudig opschalen.ING wil tot en met 2021 voor 900 miljoen euro aan extra kosten besparen, onder andere door sterke banenreducties in Nederland en België, waar de landenorganisaties juridisch worden samengevoegd. In het eerste kwartaal daalde het aantal voltijdbanen met 82 tot 51.464 banen.RendementING boekte in het eerste kwartaal een rendement op het eigen vermogen van 9,6 procent, ondanks de relatief hoge kosten van regelgeving in het eerste kwartaal. Over de voorgaande vier kwartalen gemiddeld steeg het rendement van 8,1 procent naar 10,8 procent.Het aandeel ING Groep noteerde woensdag op een rood Damrak 1,1 procent lager op 15,40 euro. Het aandeel handelde evenwel ook ex-dividend.Update: om extra informatie, analistencommentaar en koersreactie toe te voegen.