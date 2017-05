Aandeelhouders IMCD stemmen in met dividend

Woensdag 10 mei 2017 14:45 Alle agendapunten jaarvergadering goedgekeurd.(ABM FN-Dow Jones) Aandeelhouders van IMCD hebben bij de jaarvergadering ingestemd met alle agendapunten. Dit maakte de distributeur van chemicaliën en voedingsingrediënten woensdag bekend.Aandeelhouders gingen akkoord met het dividendvoorstel van 0,55 euro per aandeel in contanten, dat op 16 mei betaalbaar wordt gesteld. Ook de jaarrekening over 2016 werd aangenomen.Het aandeel IMCD noteerde woensdag op een rood Damrak 2,2 procent hoger op 51,93 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 10, 2017 08:45 ET (12:45 GMT)