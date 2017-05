Zaak Elliott tegen AkzoNobel dient op 22 mei

Woensdag 10 mei 2017 16:04

AMSTERDAM (ANP) - De zaak van Elliott Advisors tegen AkzoNobel dient op maandag 22 mei bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam. De activistische investeerder is naar de rechter gestapt om af te dwingen dat AkzoNobel een buitengewone aandeelhoudersvergadering bijeenroept over de positie van president-commissaris Antony Burgmans.

Elliott stoort zich al langer aan de opstelling van Burgmans, die tot dusver weigert in onderhandeling te gaan met PPG. Daarom diende de investeerder vorige maand, mede namens enkele andere aandeelhouders, een verzoek in bij AkzoNobel om zijn ontslag op de agenda te zetten van een extra bijeenkomst met de aandeelhouders. Het bedrijf ging daar niet op in.

Bij de zitting die op 22 mei om 10.00 uur begint, zal de Ondernemingskamer het verzoek van Elliott wel alleen behandelen voor zover dit strekt tot ,,het treffen van onmiddellijke voorzieningen''. De kritische investeerder heeft bij de Ondernemingskamer ook een verzoek ingediend voor een onderzoek naar de gang van zaken bij AkzoNobel.