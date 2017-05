Europese beurzen blijven dicht bij huis

Woensdag 10 mei 2017 16:03

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen lieten woensdagmiddag geen grote uitslagen zien. In Amsterdam noteerde de AEX-index een kleine min nadat een grote hoeveelheid bedrijven de boeken had geopend. Beleggers verwerkten onder meer de cijfers van grote jongens als ING, Ahold Delhaize, Wolters Kluwer en SBM Offshore.

De AEX stond even na de opening op Wall Street 0,2 procent lager op 535,01 punten. De MidKap stond ook 0,2 procent in de min, op 802,10 punten. De beursgraadmeter in Frankfurt won 0,1 procent, Parijs noteerde vlak en Londen stond 0,5 procent hoger.

Met afstand de grootste winnaar in de hoofdindex aan het Damrak was Ahold Delhaize, dat 1,9 procent won. De beter dan verwachte prestaties schrijven kenners toe aan de gunstige ontwikkelingen in Nederland en de synergievoordelen uit de fusie van het Nederlandse en Belgische supermarktbedrijf.

SBM Offshore

ING noteerde woensdag ex dividend, maar gecorrigeerd voor dividend was de bank met een plus van 1,2 procent wel een van de sterkere stijgers in de AEX. Met name qua kostenbesparingen wist ING te verrassen. Daardoor viel de winst hoger uit dan waar rekening mee werd gehouden.

Bij SBM Offshore (plus 0,1 procent) waren de prestaties van de leasetak reden voor gematigd optimisme. Wolters Kluwer verloor 1,6 procent. De autonome omzetgroei viel in de eerste drie maanden van het jaar als verwacht iets lager uit dan het tempo dat gemiddeld in 2016 werd gerealiseerd.

Olie

In de MidKap ging Air France-KLM met een koerstwinst van 3,7 procent aan de leiding, na goede prestaties van het concern in april. Ook IMCD (plus 1,7 procent) was een opvallende stijger na, volgens kenners, solide kwartaalcijfers.

Bij de kleinere fondsen sprongen verder de verliezen van bouwer Heijmans (min 0,5 procent) en automatiseerder Ctac (min 4 procent) in het oog. Heijmans zag de orderportefeuille groeien, maar kwam volgens marktvorsers met te weinig aanknopingspunten die aantonen dat het structureel beter gaat. Ctac kende naar eigen zeggen een redelijke start van het jaar. Wel viel de omzet van de automatiseerder lager uit.

Een vat Amerikaanse olie werd 1,5 procent duurder op 46,57 dollar. De prijs van Brent steeg 1,4 procent naar 49,43 dollar per vat. De euro werd voor 1,0867 dollar verhandeld, tegen 1,0880 dollar bij het Europese slot dinsdag.