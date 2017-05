Dividend Boskalis goedgekeurd

Woensdag 10 mei 2017 17:38 Uitkering van 1,00 euro per aandeel.(ABM FN-Dow Jones) Boskalis heeft van zijn aandeelhouders goedkeuring gekregen voor de dividenduitkering over 2016. Dit maakte de maritieme dienstverlener woensdag bekend.Aandeelhouders kunnen een uitkering van 1,00 euro per aandeel tegemoet zien. Het aandeel Boskalis handelt op 12 mei ex dividend.De overige agendapunten werden ook goedgekeurd.Op een rode beurs noteerde het aandeel Boskalis 4,8 procent lager.