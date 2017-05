Dividendvoorstel Stern goedgekeurd

Woensdag 10 mei 2017 17:40 Dividend boekjaar 2016 vastgesteld op 1,00 euro.(ABM FN-Dow Jones) De aandeelhouders van Stern hebben woensdag tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders hun goedkeuring gegeven voor een jaardividend van 1,00 euro per aandeel. Dit meldde het autodealer en -servicebedrijf woensdag na afloop van de bijeenkomt.Na uitkering van een interim dividend van 0,25 euro per aandeel op 23 december 2016 komt het slotdividend uit op 0,75 euro per aandeel, betaalbaar op 7 juni 2017.Het aandeel Stern noteerde woensdag op een rood Damrak 0,7 procent lager op 24,80 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 10, 2017 11:40 ET (15:40 GMT)