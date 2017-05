AEX eindigt drukke cijferdag met kleine min

Woensdag 10 mei 2017 17:46

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index in Amsterdam is woensdag met een klein verlies gesloten, na een hele stroom aan bedrijfsresultaten. Beleggers waren erg te spreken over de cijfers die Ahold Delhaize en ING naar buiten brachten. Boskalis zorgde juist voor een teleurstelling.

De AEX eindigde 0,1 procent lager op 535,66 punten. De MidKap ging 0,1 procent omhoog naar 804,24 punten. Elders in Europa bleven de graadmeters eveneens dicht bij huis. Frankfurt en Parijs wonnen 0,1 procent en Londen kreeg er 0,6 procent bij.

De grootste winnaar in de hoofdindex aan het Damrak was Ahold Delhaize, die 1,6 procent won. De beter dan verwachte prestaties schrijven kenners toe aan de gunstige ontwikkelingen in Nederland en de synergievoordelen uit de fusie van het Nederlandse en Belgische supermarktbedrijf.

ING noteerde ex dividend, maar gecorrigeerd voor dividend was de bank met een plus van 1,3 procent wel een van de sterkere stijgers in de AEX. Met name qua kostenbesparingen wist ING te verrassen. Het handelsbericht van Boskalis, dat met een min van 5 procent onderaan de lijst bungelde, werd daarentegen flink afgestraft. De baggeraar en maritiem dienstverlener blijft worstelen met de moeilijke omstandigheden op de offshore-energiemarkt.