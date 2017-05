Beursblik: Berenberg start volgen Corbion met Houden advies

Donderdag 11 mei 2017 07:24 Koersdoel 31,00 euro.(ABM FN-Dow Jones) Berenberg is donderdag gestart met het volgen van Corbion met een Houden advies en een koersdoel van 31,00 euro.Volgens de analisten geniet Corbion een goede positionering in de markt voor natuurlijke producten en duurzame plastics, maar is dit al reeds vertaald in de waardering van de onderneming.Na de koerssprong van 13 procent dit jaar, vormen omzetdruk op de korte termijn en een tragere groei van het bedrijfsresultaat (EBITDA) obstakels om de korting ten opzichte van sectorgenoten te laten verdwijnen.Het aandeel Corbion sloot woensdag op een iets lager Damrak 1,7 procent in het rood op 28,49 euro.