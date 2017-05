36.400 Nieuwe banen in Nederland - ADP

Donderdag 11 mei 2017 08:31 Zakelijke dienstverlening blijft robuust.(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse werkgelegenheid is in april met 36.400 banen gegroeid. Dit bleek donderdag uit een rapport van loonstrookjesverwerker ADP."De banengroei in de zakelijke dienstverlening blijft spectaculair groeien en was afgelopen maand verantwoordelijk voor 80 procent van de totale groei in werkgelegenheid", aldus Ahu Yildirmaz van het ADP Research Institute.De sector Zakelijke Dienstverlening bleef de grootste banengenerator met een groei van 29.000 banen in april. Bij financiële dienstverlening kwamen er afgelopen maand geen banen bij.In maart steeg het aantal banen in de zakelijke dienstverlening ook al fors, met 12.000.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 11, 2017 02:31 ET (06:31 GMT)