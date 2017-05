Meer winst Telefónica door prijsverhogingen

Donderdag 11 mei 2017 08:36

MADRID (ANP) - Het Spaanse telecomconcern Telefónica heeft de winst in het eerste kwartaal met bijna 5 procent opgekrikt door de tarieven te verhogen. Daarnaast werden de resultaten gestuwd door gunstige valuta-effecten in Latijns-Amerika, zo werd donderdag bekend.

De operationele winst van het concern kwam uit op circa 4 miljard euro. De totale omzet ging met 5 procent omhoog tot 13,1 miljard euro. Op Telefónica's thuismarkt kromp de omzet echter met 2,6 procent tot zo'n 3,1 miljard euro. De resultaten zijn iets lager dan waar analisten op hadden gerekend.

Het concern maakte vorig jaar bekend dat het dividend over 2017 met ruim een kwart wordt verlaagd tot 40 cent per aandeel. Dat was het gevolg van het stuklopen van de verkoop van het Britse dochteronderdeel O2 en het schrappen van de beursgang van de activiteiten op het gebied van zendmasten en onderwaterkabels. Telefónica gaf donderdag aan dat het zijn verwachtingen voor het dividend voor dit jaar handhaaft.