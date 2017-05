Beursblik: S&P Equity Research verhoogt koersdoel BAM Groep

Vrijdag 12 mei 2017 05:52 Koersdoel naar 5,50 euro.(ABM FN-Dow Jones) S&P Equity Research heeft vrijdag het koersdoel voor BAM Groep verhoogd van 5,20 naar 5,50 euro met een ongewijzigd Houden advies.Analist Firdaus Ibrahim rekent op een verbetering van de EBITDA-marge en acht daardoor een waardering boven het gemiddelde van de afgelopen drie jaar gerechtvaardigd.De bouwer kon in het eerste kwartaal niet aan de verwachtingen van analisten voldoen, constateerde Ibrahim, wijzend op de grote boosdoener Infra met een verlies van 11,4 miljoen euro. Desinvesteringen en een zwakke Britse pond drukten de omzet in het eerste kwartaal flink.Aangezien het eerste kwartaal traditiegetrouw zwak is bij BAM, rekent de analist van S&P op een verbetering van de prestaties.Het aandeel BAM Groep sloot donderdag op een rood Damrak 8,5 procent lager op 5,00 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 11, 2017 23:52 ET (03:52 GMT)