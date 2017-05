FNG werkt aan overname Concept Fashon

Vrijdag 12 mei 2017 05:57 Geen financiele details genoemd.(ABM FN-Dow Jones) FNG onderhandelt over een overname van Concept Fashion. Dit maakte het voormalige R&S Retail Group donderdag nabeurs bekend, zonder financiële details te noemen.Concept Fashion past volgens FNG in de strategie om versneld in te zetten op merken voor heren en dames in out-of-town locaties. De inzet op herenmode is voor FNG niet nieuw, gelet op de recente overname van online speler Suitcase.Concept Fashion heeft 15 multi-merkenwinkels op out-of-town locaties in Vlaanderen. Om Concept Fashion verder uit te bouwen, kan FNG de nodige structurele en financiële omkadering bieden en kan de back-office synergie gerealiseerd worden.Het aandeel FNG sloot donderdag 5,6 procent lager op 26,44 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 11, 2017 23:57 ET (03:57 GMT)