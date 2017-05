Ajax plaatst zich voor finale Europa League

Vrijdag 12 mei 2017 06:03 Manchester United laatste horde voor Europese hoofdprijs.(ABM FN-Dow Jones) Ajax heeft zich donderdagavond ten koste van het Franse Olympique Lyon geplaatst voor de finale van de Europa League.De Amsterdamse voetbalclub verloor in Frankrijk met 3-1 van de ploeg uit Lyon, maar dit was alsnog voldoende na de 4-1 winstpartij in Amsterdam vorige week.In de finale, die gespeeld zal worden in het Zweedse Stockholm, komt Ajax uit tegen het Manchester United.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 12, 2017 00:03 ET (04:03 GMT)