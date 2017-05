ArcelorMittal onderuit op Beursplein 5

Vrijdag 12 mei 2017 17:53

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index is vrijdag nipt met een kleine plus de handel uitgegaan. ArcelorMittal, dat de boeken opende, was veruit de sterkste daler onder de hoofdfondsen op het Damrak. Verder reageerden beleggers op de rentree van bouwconcern VolkerWessels en werd er druk gehandeld in het aandeel Ajax. Elders in Europa gingen graadmeters omhoog.

De AEX-index eindigde 0,1 procent hoger op 534,71 punten. De MidKap verloor 0,5 procent tot 792,98 punten. De graadmeters in Parijs, Frankfurt en Londen wonnen tot 0,6 procent.

ArcelorMittal verloor 8 procent, ondanks een beter dan verwacht bedrijfsresultaat in het eerste kwartaal. Dat het staalconcern toch inleverde kwam mede door de algehele mineurstemming in de grondstoffensector. In Frankfurt verloor branchegenoot ThyssenKrupp ruim 4 procent. Roestvrijstaalconcern Aperam, dat ook met cijfers kwam, leverde in de MidKap 1 procent in.

KPN

Telecomconcern KPN voerde de AEX aan met een winst van 4,9 procent, mogelijk door reuring bij branchegenoten. Zo staat de Duitse mobiele provider Drillisch op het punt te worden overgenomen door het eveneens Duitse United Internet. Verder zou het Amerikaanse telecomconcern Sprint in gesprek zijn met branchegenoot T-Mobile US over een fusie. In Frankfurt stond Deutsche Telekom (plus 4,9 procent) bij de sterkste stijgers.

Bij de middelgrote bedrijven op het Damrak ging Air France-KLM aan kop met een plus van 2,1 procent, na een hoger beleggingsadvies door analisten van Kepler Cheuvreux.

VolkerWessels

VolkerWessels, waarvan de notering in 2003 werd beëindigd, keerde voor 23 euro per aandeel terug naar de beurs. Het bedrijf bleek in trek, het aandeel sloot 2,5 procent hoger op 23,58 euro. Oprichtersfamilie Wessels verkocht 25 miljoen aandelen, goed voor een belang van 31,25 procent.

Ook Ajax (plus 5 procent) wist de aandacht op zich gericht. De enige beursgenoteerde voetbalclub van Nederland bereikte donderdagavond voor het eerst in jaren de finale van een Europees voetbaltoernooi.

Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent goedkoper op 47,67 dollar. De prijs van Brent zakte 0,2 procent naar 50,69 dollar per vat. De euro was 1,0930 dollar waard, tegen 1,0867 dollar bij het Europese slot donderdag.