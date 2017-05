Innogy helpt resultaten RWE

Maandag 15 mei 2017 07:53

ESSEN (ANP) - RWE heeft in het eerste kwartaal weten te profiteren van goede resultaten bij Innogy. Het Duitse energieconcern heeft nog altijd een meerderheidsbelang in de onderneming voor hernieuwbare energie, die het vorig jaar naar de beurs bracht.

Bij Innogy hoort ook het Nederlandse Essent. De bijdrage van Innogy kwam bovenop enig herstel bij de krachtcentrales van RWE. Mede daardoor kwam de winst uit op 946 miljoen euro, 10 procent meer dan in het eerste kwartaal van vorig jaar.

Het is ook een goed begin van het nieuwe jaar. RWE zette vorig jaar nog een recordverlies van 5,7 miljard euro in de boeken. Dat kwam vooral door afwaarderingen op krachtcentrales in Europa vanwege de lage energieprijzen.