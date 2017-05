Update: AkzoNobel en Atul starten productie monochloorazijnzuur

Maandag 15 mei 2017 11:08 Productie start begin 2019.(ABM FN-Dow Jones) AkzoNobel en het Indiase chemiebedrijf Atul gaan definitief de productie van monochloorazijnzuur in een nieuwe fabriek op de bestaande locatie van Atul in Gujarat in India starten.De joint venture productie, waarin beide partners een 50 procent belang hebben, start in het eerste kwartaal van 2019.AkzoNobel en Atul maakten in april 2016 al bekend een intentieverklaring voor de start van de joint venture te hebben getekend. Net als toen zijn ook nu geen financiële details verstrekt.De startcapaciteit van de nieuwe fabriek zal 32.000 ton per jaar bedragen. Die kan worden uitgebreid naar 60.000 ton per jaar.Monochloorazijnzuur is een chemische bouwstof voor veel chemicaliën in snel groeiende sectoren in India als voedingsmiddelen, persoonlijke verzorgingsmiddelen, olie- en mijnbouwindustrie, farmacie en landbouw."We starten deze productie nu definitief, zoals vorig jaar al als intentie was gemeld. De onlangs aangekondigde afsplitsing van Specialty Chemicals van onze verf- en coatingactiviteiten heeft hier geen invloed op. Het is onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering van en investeringen in onze activiteiten", zei directiewoordvoerder Andrew Wood desgevraagd tegen ABM FinaUpdate: AkzoNobel en Atul starten productie monochloorazijnzuurOp een groen Damrak noteerde het aandeel AkzoNobel maandag 0,1 procent lager op 75,70 euro.