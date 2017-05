Beursblik: Davy Research verhoogt advies Air France-KLM

Dinsdag 16 mei 2017 10:11 Advies naar Neutraal.(ABM FN-Dow Jones) Davy Research heeft dinsdag het advies voor het aandeel Air France-KLM verhoogd van Underperform naar Neutraal en stelde het koersdoel opwaarts bij van 4,80 naar 9,00 euro.Analisten van Davy Research voeren voor deze aanpassingen de verbeterde trend in de tarieven die het bedrijf kan vaststellen aan.Het aandeel Air France-KLM noteerde dinsdag op een groen Damrak 0,2 procent lager op 9,52 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 16, 2017 04:11 ET (08:11 GMT)