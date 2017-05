Kleine uitslagen op Europese aandelenbeurzen

Dinsdag 16 mei 2017 16:01

AMSTERDAM (ANP) - De Europese aandelenmarkten bleven dinsdagmiddag over het algemeen dicht bij de slotstanden van een dag eerder. Beleggers verwerkten enkele macro-economische cijfers en resultaten van een aantal grote bedrijven.

De AEX-hoofdindex in Amsterdam stond kort na de licht positieve opening op Wall Street 0,1 procent hoger op 536,08 punten. De MidKap zakte 0,1 procent tot 800,32 punten. De voornaamste graadmeter in Parijs verloor 0,1 procent, die in Frankfurt en Londen stonden respectievelijk 0,3 en 0,9 procent in de plus.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) liet weten dat de Nederlandse economie in het eerste kwartaal met 3,4 procent is gegroeid op jaarbasis. Dat is de sterkste groei sinds 2008. Cijfers over de groei van de economie van de eurozone als geheel, leverden geen verrassingen op.

DSM

In de AEX was DSM de sterkste daler met een min van 1,7 procent. Het speciaalchemieconcern ging maandag nog 3,5 procent omhoog na overnamenieuws rond farmaceut Patheon, die voor een derde in handen is van DSM. Sterkste stijger bij de hoofdfondsen was digitaal beveiliger Gemalto met een winst van 1,8 procent.

Vodafone heeft een lastig jaar achter de rug waarin de omzet daalde en een miljardenverlies werd geleden. Het Britse telecomconcern schetste desondanks positieve vooruitzichten en werd daarvoor door beleggers in Londen beloond met een winst van 4,5 procent. Branchegenoot KPN won op het Damrak 1,3 procent.

Dollar

EasyJet verloor in Londen 6,4 procent. De luchtvaartmaatschappij heeft het afgelopen halfjaar veel last gehad van het zwakke Britse pond en zware concurrentie, en boekte een stevig verlies. In Amsterdam behoorde concurrent Air France-KLM met een min van 1,6 procent tot de sterkste dalers in de MidKap.

De ophef rond de Amerikaanse president Donald Trump, die geheime informatie zou hebben onthuld aan de Russen, zette de dollar onder druk. De euro was 1,1070 dollar waard, tegen 1,0983 dollar bij het slot van de Europese beurzen op maandag.

Amerikaanse olie werd 0,7 procent duurder en kostte per vat 49,22 dollar. De prijs van Brentolie steeg 0,8 procent naar 52,21 dollar per vat.