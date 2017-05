Rustige handelsdag op Europese beurzen

Dinsdag 16 mei 2017 17:46

AMSTERDAM (ANP) - De belangrijkste Europese aandelenmarkten zijn dinsdag zonder al te grote koersuitslagen de handel uitgegaan. Beleggers verwerkten enkele macro-economische cijfers en resultaten van een aantal grote bedrijven.

De AEX-hoofdindex in Amsterdam eindigde 0,1 procent in de plus op 535,76 punten. De MidKap zakte 0,1 procent tot 800,95 punten. De CAC 40 in Parijs verloor 0,2 procent, de DAX in Frankfurt eindigde vrijwel onveranderd en de FTSE in Londen kreeg er 0,9 procent bij.

In de AEX verloor DSM 1,5 procent. Het speciaalchemieconcern won maandag nog 3,5 procent na overnamenieuws rond farmaceut Patheon, die voor een derde in handen is van DSM. Alleen ABN AMRO leverde meer in: 1,7 procent. Sterkste stijger bij de hoofdfondsen was digitaal beveiliger Gemalto met een winst van 1,7 procent.