Omzetdruk voor TIE Kinetix

Woensdag 17 mei 2017 08:44 Strategische focus oorzaak volgens topman.(ABM FN-Dow Jones) TIE Kinetix heeft in de eerste helft van het gebroken boekjaar de omzet onder druk zien staan. Dit bleek woensdag voorbeurs uit de cijfers over de periode tussen 1 oktober en 31 maart.In een toelichting zei CEO Jan Sundelin dat de keuze om zich volledig te focussen op FLOW tijdelijk kan leiden tot omzetdruk. De ontwikkeling van FLOW ligt volgens de topman op schema en op commercieel vlak is er inmiddels sprake van tractie. In de komende kwartalen zou er meer omzet met FLOW moeten worden gerealiseerd, zei Sundelin.In het eerste halfjaar behaalde TIE een operationele omzet exclusief EU-projecten van 9,6 miljoen euro, waar dit een jaar eerder nog 9,8 miljoen euro was. De omzetdaling kwam ondanks een positief wisselkoerseffect van 88.000 euro en was volgens de onderneming vooral het gevolg van teruglopende inkomsten bij de consultancy activiteiten van ruim 15 procent.De grootste bijdrage kwam uit de tak Business Integration, dat goed was voor een omzet van 5,5 miljoen euro, ofwel 0,2 miljoen euro meer dan vorig jaar.EU-projecten waren goed voor een omzet van 115.000 euro, meer dan een halvering op jaarbasis. TIE gaf daarbij aan dat er geen nieuwe claims werden ontvangen met betrekking tot subsidies uit Brussel.De orderinstroom lag op 6,7 miljoen euro, waar dit in de eerste zes maanden van 2016 nog 7,1 miljoen euro was.De brutomarge was met 55 procent onveranderd op jaarbasis.Verder liepen de operationele kosten licht op naar 4,5 miljoen euro en dit resulteerde in een bedrijfsresultaat (EBITDA) van 780.000 euro, flink minder dan de 981.000 euro vorig jaar. De EBIT daalde van 374.000 naar 69.000 euro.Geconsolideerd steeg de EBIT wel, van 98.000 naar 125.000 euro. Daardoor leed TIE niet zoals in de eerste helft van 2016 een nettoverlies van 65.000 euro, maar boekte het een winst van 141.000 euro.Over de zoektocht naar een nieuwe strategische partner, een stap die in maart werd aangekondigd, deed TIE woensdag geen uitspraken. In maart werd al aangegeven dat dit proces enkele maanden in beslag zal nemen.Het aandeel TIE Kinetix verloor dinsdag op een iets hogere beurs 0,3 procent op 9,85 euro.