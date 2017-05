Groen licht uit Brussel voor Duitse tol

Woensdag 17 mei 2017 14:14

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft geen bezwaren meer tegen de Duitse plannen om personenauto’s tol te laten betalen voor het Duitse wegennet. De procedure die in juni 2015 werd opgestart omdat de plannen discriminerend zouden zijn voor buitenlandse bestuurders, is stopgezet, liet de commissie woensdag weten.

De Duitse Bondsdag keurde een gewijzigd tolvoorstel eind maart goed. Brussel oordeelt dat daarin aan de bezwaren tegemoet is gekomen. Wel houdt de commissie de uitvoering en toepassing van de wet in de gaten. De tolheffing moet in 2019 ingaan en zou jaarlijks 500 miljoen euro moeten opbrengen.

Oostenrijk blijft erbij dat de heffing discriminerend is en bereidt een zaak voor bij het Europees Hof van Justitie. Nederland zei eerder zich daarbij aan te sluiten. Het Europees Parlement keerde zich twee maanden geleden nog tegen de tolplannen.