Pharming schrapt agendapunten AVA over uitbreiding kapitaal

Woensdag 17 mei 2017 14:28 Aanpassing statuten niet meer nodig door herfinancieringsovereenkomst met Orbimed Advisors.(ABM FN-Dow Jones) De raad van bestuur en de raad van commissarissen van Pharming Group hebben besloten de agendapunten met betrekking tot het aanpassen van de statuten terug te trekken voor de aanstaande aandeelhoudersvergadering op 24 mei. Dit meldde het Leidse biofarmaceutische bedrijf woensdagmiddag.De voorgestelde wijziging van de statuten had te maken met een geplande toename van het maatschappelijk aandelenkapitaal met 150 miljoen aandelen naar 950 miljoen aandelen.Met de herfinanciering van 100 miljoen dollar die Pharming sloot met Orbimed Advisors, en waarmee een aantal bestaande Aflosbare Converteerbare Obligaties wordt afgelost, kan een aanzienlijk deel van het maatschappelijk aandelenkapitaal echter uit de markt gehouden worden."Hiermee is de noodzaak voor de terugbetaling van een deel van deze obligaties in aandelen tegen een aanzienlijke korting ten opzichte van de huidige beurskoers komen te vervallen", aldus het concern.Door de aflossing vloeien na aftrek van aandelen die bedoeld zijn voor warrants, 115 miljoen aandelen terug naar Pharmings Treasury. Dit is omgerekend circa 24 procent van het geplaatste aandelenkapitaal die Pharming momenteel niet zal uitgeven, zo zei het bedrijf dinsdag al bij de bekendmaking van de herfinanciering.CEO Sijmen de Vries benadrukte woensdag in een korte toelichting tegen ABM Financial News opnieuw dat hierdoor de verwatering van het aandeel verder is afgenomen.Pharming kwam woensdag separaat met eerste kwartaalcijfers. In de eerste drie maanden van het jaar werd op operationeel vlak winst behaald, met name dankzij de toegenomen verkoop van Ruconest. Vorig jaar kocht Pharming de Noord-Amerikaanse rechten op het middel terug, waar duidelijk van werd geprofiteerd.Het aandeel Pharming Group noteerde woensdagmiddag op een rode beurs 3,5 procent hoger op 0,35 euro.