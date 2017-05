Flow Traders moet hoge personeelskosten uitleggen

Woensdag 17 mei 2017 14:34 Vaste kosten stijgen na daling bonussen.(ABM FN-Dow Jones) Flow Traders heeft in het eerste kwartaal de vaste personeelskosten met bijna een kwart zien stijgen, terwijl de kosten van bonussen voor werknemers sterk daalden door de moeilijke marktomstandigheden. Tijdens een presentatie van de kwartaalcijfers voor analisten waren er veel vragen over het onderwerp.De flitshandelaar is bezig nieuw personeel aan te trekken om de omzet te laten groeien door uitbreiding van het aantal markten waar het bedrijf actief is. Daarnaast werden ook de vaste salarissen van bestaande medewerkers aangepast, in combinatie met een aanpassing van het bonusbeleid, zei Flow Traders. Tenslotte waren er hoge kosten voor het recruiting in het kwartaal.De vaste kosten voor personeel stegen met 22 procent tot 7,7 miljoen euro, van 6,5 miljoen euro in het voorgaande vierde kwartaal. De kosten van bonussen daalden juist met 42 procent tot 9,3 miljoen euro, van 16,0 miljoen euro in het vierde kwartaal. Die daling hing samen met de omzetdaling van 30 percent.Door de lagere bonussen daalden de operationele kosten sterk.Analisten vroegen zich af hoe veel het bedrijf van plan is te investeren in nieuw personeel, als de marktvolatiliteit op het huidige lage niveau blijft. "Het recruteringsbeleid is het eerste waar we naar zullen kijken als marktvolatiliteit zo laag blijft", zei co-CEO Dennis Dijkstra van Flow Traders.Er zijn geen problemen met personeel dat wil vertrekken vanwege de lage bonussen, zei Dijkstra. Het bedrijf start in de tweede helft van het jaar een participatieprogramma voor personeel, dat hierdoor aandelen in het eigen bedrijf kan verwerven.Flow Traders gaat er vanuit dat de markt weer actiever zal worden, waardoor niet alleen de omzetten omhoog gaan maar naar verwachting ook de marges. Bij lage activiteit worden die marges gedrukt omdat beleggers dan hun toevlucht nemen tot de meest verhandelde indextrackers, die relatief lage marges.Co-CEO Dennis Dijkstra benadrukte tegen de analisten dat het bedrijf niet alleen focust op maximale handelsvolumes, en ook niet uitsluitend op marges, maar juist op de beste combinatie van die twee, die de maximale omzet oplevert.Flow Traders is bezig uit te breiden naar institutionele handel in de Verenigde Staten en is ook een kantoor aan het openen in Hong Kong, om toegang te krijgen tot de grote Chinese markt voor indextrackers. Ook heeft het bedrijf besloten om uit te breiden naar valutahansdel, bleek uit de telefonische conferentie met analisten van de ETF-specialist.Zowel Hong Kong als valuta moeten vanaf eind 2017 operationeel zijn. In de Verenigde Staten moet de impact van de uitbreiding naar de institutionele markt in de loop van het jaar voelbaar worden.Hoewel een zwak eerste kwartaal was verwacht, vielen de lagere kwartaalresultaten van Flow Traders de beurs toch bitter tegen. Het aandeel verloor in de ochtend tot 9 procent en krabbelde tegen de middag weer wat op tot een verlies van 7 procent.Een analist van ING sprak van een moeilijke markt in Europa, waar veel van de nieuwe ETP-beleggers de stukken kopen om ze voor langere tijd vast te houden, wat weinig omzet genereert voor Flow Traders. Ook zou er agressief op prijs worden geconcurreerd. ING heeft een koopadvies op het aandeel.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 17, 2017 08:34 ET (12:34 GMT)