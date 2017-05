Value8 publiceert concept jaarverslag

Woensdag 17 mei 2017 22:32 Jaarrekening nog niet van accountantsverklaring voorzien.(ABM FN-Dow Jones) Value8 heeft woensdag zijn concept jaarverslag gepubliceerd, waarin tevens een nadere toelichting wordt gegeven op de gang van zaken van de bedrijven die tot de groep behoren, waaronder BK Group. Dit meldde het investeringsvehikel onder leiding van Peter Paul de Vries woensdag nabeurs.Het concern meldde maandag dat het moment van het verstrekken van een accountantsverklaring voor Value8 afhankelijk is van nadere informatie omtrent BK Group. Daar voegde de onderneming aan toe dat het momenteel geen inschatting kan geven van de tijd die nodig is om de gewenste informatie aan te leveren.Value8 heeft sinds 2013 een belang van 67,5 procent in BK Group, dat zogenoemde corporate services verschaft. BK Group is in opspraak geraakt vanwege beschuldigingen dat het concern onder andere betrokken zou zijn bij een verdachte transactie omtrent de beeld- en sponsorrechten van de Argentijnse international Angel di Maria.Value8 zei maandag het management van BK Group om feitelijke informatie gevraagd te hebben over de in de media genoemde kwesties en heeft op dit moment geen reden om aan te nemen dat BK Group zich niet aan de geldende regelgeving houdt.In het concept jaarverslag meldde Value8 dat de hoofdlijnen van de conclusies van het onderzoek met de aandeelhouders van Value8 zullen worden gedeeld."De waardering van het belang in BK Group in de concept-jaarrekening van Value8 bedraagt 2,8 miljoen euro, van welk bedrag 92 procent (2,6 miljoen) betrekking heeft op goodwill", aldus Value8. "Op dit moment heeft Value8 geen aanleiding om aan te nemen dat BK Group wet- en regelgeving heeft overtreden en evenmin dat een afboeking op het belang in BK Group noodzakelijk is", voegde het concern toe.Het concern meldde onverminderd te streven naar een zo spoedig mogelijke afronding van het jaarrekeningstraject en de aandeelhouders over de voortgang en afronding op de hoogte te houden.Het aandeel Value8 sloot woensdag op een rood Damrak vlak op 6,05 euro.Door: ABM Financial News.