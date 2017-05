Trump zet Wall Street flink lager

Woensdag 17 mei 2017 22:26

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag flink in het rood gesloten. Het sentiment werd gedrukt door groeiende politieke ophef over de Amerikaanse president Donald Trump. Daardoor is bij Amerikaanse beurshandelaren de twijfel toegeslagen of Trump wel de beloofde maatregelen kan doorvoeren die zij graag zien.

De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot 1,8 procent lager op 20.606,93 punten. De brede S&P 500 leverde ook 1,8 procent in op 2357,03 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq verloor 2,6 procent op 6011,23 punten.

Trump heeft rond zijn aantreden beloofd veel geld te investeren in infrastructuur. Ook zei hij een grote belastingverlaging door te willen voeren. The New York Times berichtte dat Trump de inmiddels door hem ontslagen FBI-directeur Comey had gevraagd het onderzoek naar de banden van veiligheidsadviseur Michael Flynn met Rusland stil te leggen.

Financiële aandelen

De kwestie-Trump zet onder meer druk op financiële aandelen, die eerder door de Trumps beloften juist flink stegen. Goldman Sachs noteerde 5,3 procent lager, JPMorgan Chase daalde 3,8 procent en creditcardmaatschappij American Express verloor 2,3 procent.

Beleggers vluchten al naar veiliger investeringen, zoals goud en de Japanse yen. Ook de dollar staat onder druk. De euro was 1,1154 dollar waard, tegen 1,1135 dollar bij het Europese slot eerder op de dag. Dat is het hoogste niveau van de euro ten opzichte van de Amerikaanse munt in zes maanden.

Apple

Verder leverde Apple 3,4 procent in. Chipproducent Qualcomm heeft enkele toeleveranciers van Apple voor de rechter gesleept omdat zij geen royalties meer afdragen voor het gebruik van gepatenteerde technologie.

Winkelketen Target opende de boeken en won daarop 0,9 procent. De winkelketen kwam met beter dan verwachte cijfers en stelde ook de verwachtingen voor het rest van het jaar naar boven bij.

Olie

Colgate-Palmolive steeg 5,7 procent op berichten dat de topman van het concern bereid zou zijn het bedrijf te verkopen. Chipbedrijf AMD kreeg een knauw na aankondiging van nieuwe groeiplannen en doelstellingen. Het aandeel verloor 8,8 procent.

Amerikaanse olie steeg 0,6 procent in prijs en kostte per vat 49,98 dollar. De prijs van Brentolie steeg 0,9 procent tot 52,12 dollar per vat.