Rode cijfers Value8

Donderdag 18 mei 2017 00:38 Belang in Today's Vermogensbeheer verkocht.(ABM FN-Dow Jones) Value8 heeft in 2016 rode cijfers geboekt. Dit bleek woensdagavond uit de concept jaarrekening die het investeringsvehikel onder leiding van Peter Paul de Vries woensdagavond publiceerde, overigens zonder goedkeurende verklaring.Begin mei meldde Value8 met voorlopige cijfers dat het in 2016 een omzet behaalde van 346 miljoen euro en dat dit een winst voor amortisatie opleverde van 2,4 miljoen euro. Rekening houdend met amortisatie bleef er een nettoresultaat toerekenbaar aan aandeelhouders over van 0,8 miljoen euro.Woensdagavond bleek evenwel dat er een verlies van bijna 1,6 miljoen euro werd geleden op minderheidsbelangen, waardoor het resultaat onder de streep 0,8 miljoen euro negatief bedroeg. In 2015 verdiende Value8 nog 5,1 miljoen euro.Value8 legde begin maart al uit dat het nettoresultaat "sterk" is beïnvloed door bijzondere posten bij HeadFirst, Kersten en Prika. Op FNG was sprake van een ongerealiseerde herwaardering van ongeveer 3,7 miljoen euro. Verder boekte Value8 een financieringsbate van 5,9 miljoen euro als gevolg van een doorgevoerde herstructurering en daarmee samenhangende herkapitalisatie binnen de Kersten Groep.Uit de documenten bleek woensdag verder dat het meerderheidsbelang in Today's Vermogensbeheer en ForTomorrow is gedesinvesteerd. Een mogelijke samenwerking tussen Today's en IEX, een dochteronderneming van Value8, is er niet gekomen. Dat was reden om in het vierde kwartaal van 2016 te besluiten het meerderheidsbelang in de onderneming van de bekende belegger Cees Smit te verkopen.Inmiddels is er volgens Value8 overeenstemming bereikt over de verkoop. "Hoewel de investering uiteindelijk niet positief uitviel, zal op deze verkoop naar verwachting een kleine boekwinst worden gerealiseerd", voegde het investeringsvehikel daar nog aan toe.Op een rood Damrak sloot het aandeel Value8 woensdag onveranderd op 6,05 euro.