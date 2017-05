Hogere resultaten Sif Group

Donderdag 18 mei 2017 08:34 Geen mutaties in orderboek.(ABM FN-Dow Jones) Sif Group heeft ondanks een flink hogere omzet slechts een iets hoger bedrijfsresultaat weten te boeken in het eerste kwartaal van 2017. Dit bleek donderdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van de Roermondse funderingsspecialist.Sif behaalde afgelopen kwartaal een omzet van 37,5 miljoen euro, waar dit een jaar eerder nog 30,9 miljoen euro was. Het bedrijfsresultaat liep licht op van 17,3 miljoen naar 17,6 miljoen euro. Analisten van ING rekenden op een bedrijfsresultaat van 17,5 miljoen euro.CEO Jan Bruggenthijs zei in een toelichting dat Sif in het eerste kwartaal langer dan voorzien onderhoud pleegde in Roermond en dat de opstartkosten in zowel Roermond als Rotterdam een negatieve impact hadden in de eerste twee maanden. "In maart waren de productieniveaus bijna op volle capaciteit", voegde de topman daar echter aan toe.Het orderboek van Sif, dat door de markt nauwlettend in de gaten wordt gehouden, stond eind 2016 op 210 kiloton voor 2017 en 98 kiloton voor 2018. In de eerste drie maanden meldde Sif geen grote nieuwe opdrachten. Wel produceerde de Roermondse onderneming afgelopen kwartaal 57 kiloton, waardoor het orderboek voor dit jaar daalde naar 153 kiloton. In het eerste kwartaal vorig jaar produceerde Sif nog 46 kiloton.Voor 2018 staat het orderboek op 97 kiloton, waarvan nog over 25 kiloton exclusief wordt onderhandeld.Het operationele werkkapitaal van Sif liep op van 8,3 miljoen euro eind 2016 naar 23,4 miljoen euro aan het einde van het eerste kwartaal.De nettoschuld van Sif steegvan ongeveer 27 miljoen euro eind 2015 naar 42 miljoen euro ultimo 2016, onder meer door de investeringen in de Maasvlakte 2. Eind maart dit jaar lag de schuld op 48 miljoen euro, waar ING vooraf juist rekende op een daling. Investeringen waren volgens Sif debet aan de stijging. Dit jaar denkt de funderingsspecialist tussen de 25 miljoen en 30 miljoen euro te investeren, inclusief onderhoud. Vanaf 2018 zullen de investeringen in onderhoud jaarlijks ongeveer 8 miljoen euro bedragen, denkt Sif.VooruitzichtenSif verwacht, op basis van het orderboek, dit jaar een genormaliseerd bedrijfsresultaat te halen dat vergelijkbaar zal zijn met een jaar eerder.De lange termijnvooruitzichten voor de Europese offshore windindustrie zijn volgens Sif "gezond", met een jaarlijkse groei van 5 procent tussen 2015 en 2025.Het aandeel Sif Group sloot woensdag op een rood Damrak 1,5 procent lager op 19,22 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 18, 2017 02:34 ET (06:34 GMT)