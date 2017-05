Unilever kondigt begin aandeleninkoopprogramma aan

Donderdag 18 mei 2017 11:40 Aandeleninkoopprogramma heeft marktwaarde van circa 5 miljard euro.(ABM FN-Dow Jones) Unilever start op vrijdag 19 mei met het inkopen van aandelen, volgens het programma zoals op 6 april aangekondigd. Dit maakte het Brits-Nederlandse levensmiddelenconcern donderdag bekend.Het aandeleninkoopprogramma past in het streven van het bedrijf om uit te komen op een nettoschuld/EBITDA-ratio van 2,0.Op de beurs van Londen zal voor 1,5 tot 2,5 miljard euro aan aandelen Unilever Plc worden ingekocht en het resterende deel zal als aandelen Unilever nv worden ingekocht op Euronext Amsterdam.Zoals met de aandeelhouders overeengekomen zal het maximaal aantal in te kopen aandelen Unilever Plc 128.345.000 bedragen en het maximaal aantal aandelen Unilever nv 223.024.384 omvatten.Het aandeleninkoopprogramma wordt uitgevoerd door Deutsche Bank en UBS in Londen en zal uiterlijk op 15 december worden afgerond.Op een rood Damrak noteerde het aandeel Unilever 0,3 procent lager op 49,07 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 18, 2017 05:40 ET (09:40 GMT)