Duidelijke winst voor NN in rode AEX

Donderdag 18 mei 2017 17:57

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index is donderdag met een duidelijke min de handel uit gegaan. Ook elders in Europa deden graadmeters een stap terug. Vooral de onrust door de talrijke affaires die de positie van de Amerikaanse president Donald Trump onder druk zetten, zorgden voor een mineurstemming. Op Beursplein 5 was NN Group (Nationale-Nederlanden) een opvallende winnaar na beter dan verwachte kwartaalcijfers.

De AEX-index sloot met een min van 0,9 procent op 524,52 punten. De MidKap daalde 1,1 procent tot 778,59 punten. De belangrijkste graadmeters in Parijs, Frankfurt en Londen sloten tot 0,9 procent lager.

Het politieke tumult rond president Trump blijft de gemoederen bezighouden. Sinds zijn aantreden waren de koersen juist fors opgelopen, omdat beleggers uitgingen van een voor grote bedrijven gunstig beleid. Nu worden door beleggers veelal veiliger geachte investeringen gezocht.

NN Group

NN Group was de duidelijkste stijger onder de Amsterdamse hoofdfondsen met een plus van 1,8 procent. De verzekeraar rapporteerde een verrassend sterke stijging van de operationele winst. De kapitaalbuffer voldeed aan de verwachtingen, net als die van overnameprooi Delta Lloyd.

SBM Offshore was met een min van 4,9 procent veruit de sterkste daler in de AEX door hernieuwde politieke onrust in Brazilië. In het Zuid-Amerikaanse land wordt president Michel Temer in verband gebracht met het betalen van smeergeld. SBM leunt sterk op de Braziliaanse oliesector.

Altice

Andere op Brazilië georiënteerde aandelen in Europa, zoals Banco Santander (min 3,7 procent), winkelconcern Casino (min 4,8 procent) en bierbrouwer AB InBev (min 3,1 procent) sloten ook duidelijk in het rood.

Altice ging in Amsterdam 1,6 procent omlaag. Volgens de Europese Commissie heeft het Franse telecomconcern Europese regels geschonden bij de overname van telefoniebedrijf PT Portugal. Het bedrijf legde die deal in 2015 niet op tijd ter goedkeuring voor aan Brussel. Altice is het daar overigens niet mee eens.

Euro

De euro noteerde 1,1123 dollar. Bij het slot van de Europese beurzen op woensdag was de eenheidsmunt 1,1135 dollar waard. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,7 procent tot 49,41 dollar. Brentolie werd 0,6 procent duurder en bracht per vat 52,54 dollar op.