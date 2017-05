Consumenten besteden meer

Vrijdag 19 mei 2017 06:58

DEN HAAG (ANP) - Consumenten hebben in maart 1,6 procent meer uitgegeven dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. Er werd vooral meer besteed aan kleding, schoenen, woninginrichting en diensten.

De groei is daarbij wat hoger dan in de voorgaande maand, merkt het statistiekbureau op. Aan diensten, die ruim de helft uitmaken van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen, werd 1,9 procent meer besteed dan een jaar eerder. Daaronder vallen woninghuur, reizen met de bus of trein, bezoek aan een restaurant of kapper en verzekeringen.

Aan voedings- en genotmiddelen werd hetzelfde uitgegeven als een jaar eerder, aldus het CBS. Verder hebben consumenten in maart minder besteed aan overige goederen. Er werd vooral minder gas gebruikt.

Volgens de zogenoemde consumptieradar van het CBS zijn de omstandigheden voor de consumptie in mei gunstiger dan in maart.