Nederlandse huishoudens spenderen meer

Vrijdag 19 mei 2017 07:04 Consumptie met 1,6 procent omhoog.(ABM FN-Dow Jones) Nederlandse huishoudens hebben in maart meer besteed dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit bleek vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.Consumenten gaven in maart 1,6 procent meer uit. Daarmee lag de groei hoger dan de 1,1 procent in februari, maar wel lager dan de stijging van 3,1 procent in januari.Consumenten gaven vooral meer uit aan kleding, schoenen, woninginrichting en diensten, aldus het CBS. Verder hebben consumenten in maart minder besteed aan overige goederen. Ze verbruikten vooral minder gas dan een jaar eerder.Gunstig beeld meiVerder liet het statistiekbureau weten dat de omstandigheden voor de consumptie in mei gunstiger zijn dan in maart. Dat komt vooral doordat het oordeel van ondernemers in de industrie over de toekomstige werkgelegenheid een stuk positiever is.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 19, 2017 01:04 ET (05:04 GMT)