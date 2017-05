Flink meer geinvesteerd

Vrijdag 19 mei 2017 07:10 Grootste stijging in ruim een jaar.(ABM FN-Dow Jones) Er is in Nederland in maart fors meer geïnvesteerd. Dit bleek vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.In maart was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 12,3 procent groter dan in maart 2016. Daarmee was de stijging ook beduidend hoger dan de 3,6 procent in februari en de 7,9 procent in januari dit jaar. De stijging van maart was dan ook de grootste stijging in ruim een jaar tijd.In maart groeiden de investeringen in woningen volgens het CBS opnieuw aanzienlijk. Verder is er meer in personenauto's, machines en infrastructuur geïnvesteerd.De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. Maart 2017 kende een werkdag meer dan maart 2016.Volgens het CBS zijn de condities voor de investeringen in mei gunstiger dan in maart. Dit komt vooral doordat de bezettingsgraad in de industrie toegenomen is.