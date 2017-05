AEX met winst het weekend in

Vrijdag 19 mei 2017 17:44

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met winst gesloten. Ook elders in Europa gingen graadmeters vooruit. De zorgen over de reeks affaires waarin de Amerikaanse president Donald Trump is verwikkeld, leken in de laatste sessie van de week wat naar de achtergrond te zijn verdwenen. De agenda voor beleggers was vrijdag nagenoeg leeg.

De AEX-index sloot uiteindelijk met een winst van 0,5 procent op 526,92 punten. De MidKap won 1,4 procent tot 789,42 punten. De hoofdgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,7 procent.

In de hoofdindex in op Beursplein 5 was digitaal beveiliger Gemalto de sterkste stijger met een plus van 2,6 procent. Andere duidelijke winnaars waren tankopslagbedrijf Vopak en staalconcern ArcelorMittal met winsten van bijna 2 procent. Uitzender Randstad stond onderin de hoofdindex met een min van 1,4 procent.

Bij de middelgrote fondsen eindigde beursintermediair Flow Traders bovenaan met een winst van 4,6 procent.