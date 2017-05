Deeloplossing voor McGregor en Gaastra België

Vrijdag 19 mei 2017 19:19

ANTWERPEN (ANP ) - Een Belgische rechter heeft vrijdag groen licht gegeven voor de verkoop van dertien van de 23 kledingwinkels van McGregor en Gaastra in België. Daardoor zullen ook 124 van de 179 banen behouden blijven. Twee partijen hebben zich gemeld voor de winkels.

Doniger Fashion Group is in de markt voor zes winkels, die goed zijn voor 102 werknemers. In Nederland maakte het bedrijf achter McGregor en Gaastrade eerder al een doorstart onder die naam. Doniger Fashion Group staat onder leiding van twee oud-managers en heeft de steun van de oude aandeelhouders.

Een andere partij wil zeven winkels in Vlaanderen overnemen samen met de 22 werknemers. Daarbij blijft de winkelformule behouden. De toekomst van de overige winkels is onzeker.

De verkopen bij de fysieke winkels van McGregor en Gaastra stonden al enige tijd onder druk. De fikse stijging van de onlineverkopen woog daar niet tegenop. Ook de sluiting van enkele winkels in België was nog niet voldoende.