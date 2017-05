Esperite vecht faillissement dochter aan

Zaterdag 20 mei 2017 08:58 Genoma eist miljoenen schadevergoeding.(ABM FN-Dow Jones) Genoma, een dochterbedrijf van het Zutphense Esperite, is in beroep gegaan tegen het besluit van de Zwitserse rechtbank om de onderneming failliet te verklaren. Dit bleek uit een melding van het Nederlandse biotechbedrijf.Genoma heeft een geschil met Premaitha, een partner op het vlak van geboortetesten. Genoma werd gedwongen om het gebruik van de Premaitha Iona test te staken, enkele weken na een juridische actie door IIlumina tegen Premaitha vanwege patentinbreuk.Volgens Genoma is er evenwel geen sprake van patentbreuk. Het eist juist 5,2 miljoen euro aan schadevergoeding van Premaitha, dat het faillissement van Genoma aanvroeg.Esperite zou vrijdag 19 mei met cijfers komen, maar vooralsnog is dat niet gebeurd.Het aandeel Esperite sloot vrijdag 7,1 procent lager op 0,52 euro.