Philips Lighting start aandeleninkoopprogramma

Maandag 22 mei 2017 07:58 Aandelen bestemd voor verplichtingen aan eigen personeel.(ABM FN-Dow Jones) Philips Lighting start een aandeleninkoopprogramma om aan de uitkeringsverplichting aan eigen personeel te kunnen voldoen. Dit meldde het bedrijf uit Eindhoven maandag voorbeurs.Het gaat om de inkoop van 1,05 miljoen aandelen, ofwel circa 0,7 procent van het totaal uitstaande aandelen. Het programma begint op maandag 22 mei en zal binnen drie maanden worden voltooid. Tegen de huidige koers van het aandeel gaat het om een totale waarde van circa 32 miljoen euro.Op een groen Damrak sloot het aandeel Philips Lighting vrijdag 1,8 procent hoger op 31,52 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 22, 2017 01:58 ET (05:58 GMT)