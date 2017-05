Arcadis sluit raamcontract met gemeente Utrecht

Maandag 22 mei 2017 08:03 Contractwaarde 1,9 miljoen euro.(ABM FN-Dow Jones) Arcadis heeft een raamcontract afgesloten met de gemeente Utrecht voor asset management werkzaamheden op trambanen. Dit maakte het internationale advies- en ingenieursconcern maandag voorbeurs bekend.Het contract heeft een looptijd van vier jaar en een opdrachtwaarde van 1,9 miljoen euro met de optie voor nog eens vier jaar.Concreet zal Arcadis het functioneren van de seinen, wissels, bovenleidingen, overwegbeveiliging en andere onderdelen van het tramsysteem gaan controleren.Het aandeel Arcadis sloot vrijdag op een groen Damrak 3,2 procent hoger op 15,08 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 22, 2017 02:03 ET (06:03 GMT)